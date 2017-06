Os alimentos que se ingerem diariamente têm um impacto direto na nossa saúde, seja negativo ou positivo, e as más escolhas alimentares podem ser muito prejudiciais. Para tal não acontecer, há alimentos a evitar.

No caso das mulheres, que têm uma maior variação de hormonas, existem alimentos que devem mesmo ser evitados ao máximo, fazendo uma alimentação consciente e equilibrada.

De acordo com o site Eat This, Not That!, estes são os alimentos a evitar caso pretenda engravidar, perder peso, melhorar a saúde do seu coração ou até mesmo a saúde em geral.

Álcool

As mulheres que bebem uma bebida alcoólica por dia (seja um copo de vinha ou uma cerveja) têm mais 50% de probabilidade de se tornarem inférteis.

Carnes Vermelhas

Segundo a Universidade de Harvard, o consumo regular desta proteína, que é de origem animal, reduz em 39% a capacidade de uma mulher engravidar.

Peixe-espada

Os níveis elevados de mercúrio que este peixe contém fazem do mesmo um alimento a evitar, especialmente para as mulheres que querem engravidar ou para aquelas que estão a amamentar.

Iogurtes sem gordura

A maior parte pensa que os iogurtes magros são mais saudáveis, mas a verdade é que o facto de estes não terem gordura, tendem a ter elevadas concentrações de açúcar, adoçantes artificiais e corantes.

Pão branco

Os alimentos que sejam feitos de farinha refinada são sempre de evitar, uma vez que se tratam de hidratos de carbono que apenas fazem aumentar os picos de açúcar no sangue.

Refrigerantes light

Este rótulo apenas serve para enganar os consumidores. A quantidade de açúcares, adoçantes e químicos que estão presentes nestas bebidas são bastante elevadas.

Sumos de fruta

Sejam ou não caseiros, estas bebidas são sempre uma bomba calórica.

Bolos e bolachas processadas

Estes alimentos contêm elevados níveis de gorduras saturadas que são altamente prejudiciais para o coração, pois aumentam significativamente os níveis de colesterol.

Creme para café

Este creme é feito de natas e de chantilly, que são dois acréscimos com um impacto muito negativo na saúde.

Margarina

É rica em gorduras saturadas e óleos processados e, portanto, é um alimento a evitar.

Leite magro

Apesar de ser um alimento com menos calorias, é também menos rico em nutrientes e contém mais químicos de forma a manter o sabor e a textura. A perda da vitamina D é um dos fatores a ter sempre em conta.