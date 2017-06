Um carro terá abalroado várias pessoas, este domingo, em Newcastle, Inglaterra.

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, mas o incidente não está relacionado com terrorismo, adianta fonte da polícia, citada pela Reuters.

De acordo com a imprensa local, estariam centenas de pessoas no centro de desportos, local onde ocorreu o atropelamento, a celebrar o Eid al-Fitr, festa que marca o final do Ramadão.

Segundo a BBC, uma das pessoas atropeladas terá sido uma criança, que se encontra em estado grave.

A mesma fonte avança ainda que uma testemunha no local disse que que a condutora do veículo em causa, tinha estado a participar nas orações e, ao deixar o centro de desportos, terá perdido o controlo do automóvel.

A polícia informou a mulher, de 42 anos, foi detida e está sob custódia das autoridades.