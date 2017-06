O Instituto Português do Mar e da Atmosfera – IPMA - prevê para as regiões norte e centro do país, céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se muito nublado a partir da manhã.

As previsões apontam ainda para períodos de chuva ou aguaceiros a partir do final da manhã, que poderão ser localmente intensos a partir da tarde.

De acordo com o IPMA, para a região sul, o céu vai estar , geralmente, muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir da tarde no Baixo Alentejo e no Algarve.

Está também prevista uma pequena descida da temperatura máxima, segundo avança o IPMA.

As temperaturas máximas previstas para este domingo são de 35 graus Celsius em Faro, 32 em Braga, 26 em Lisboa e no Porto.