De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, dezoito concelhos dos distritos da Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro apresentam hoje, domingo, risco ‘máximo’ de incêndio.

Com risco ‘máximo’ de incêndio estão os concelhos da Guarda, Trancoso, Celorico da Beira, Sabugal, no distrito da Guarda.

No distrito de Castelo Branco estão com risco ‘máximo’ os concelhos de Penamacor, Vila Velha de Ródão e Vila de Rei, enquanto no distrito de Santarém estão sob o mesmo aviso os concelhos de Mação e Abrantes.

Para além destes disso, sob o mesmo alerta, estão os concelhos de Nisa e Gavião, no distrito de Portalegre, e Alcoutim, Castro Marim, Tavira, São Brás de Alportel, Loulé, Silves e Monchique no distrito de Faro.