O Presidente francês comprometeu-se a levar às Nações Unidas o novo projeto de “pacto mundial para o ambiente” apresentado este sábado em Paris por um conjunto de personalidades políticas, advogados e especialistas e ativistas ambientais.

“Com base neste projeto de pacto mundial para o ambiente, não me comprometo apenas a fazer um discurso (…), mas a agir”, prometeu Emmanuel Macron, acrescentando que levará o tema “em setembro próximo” às Nações Unidas.

Os promotores deste novo pacto ambiental que pretendem que seja transformado num novo tratado internacional para a defesa do ambiente pedem uma ação rápida que passe, nomeadamente, pelo reforço do direito internacional. “Less talk, more action”, pediu Laurent Fabius, antigo presidente da COP21, a conferência das Nações Unidas que selou o acordo de Paris para o clima em 2015, parafraseando Arnold Schwarzenegger. “O nosso objetivo é a ação”, afirmou perante uma assistência de centenas de pessoas reunidas na Sorbonne, onde foi apresentado o projeto.

Entre os presentes estavam por exemplo, o ex-secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, Arnold Schwarzenegger ou o ministro francês da Transição Ecológica, Nicolasd Hulot.

O seu objetivo é que a proposta venha a ser transformada num novo tratado internacional com efeitos vinculativos, que Estados possam invocar contra outros Estados, ao contrário do que acontece com os atuais, cujos efeitos são meramente declarativos.