Cristiano Ronaldo foi pelo terceiro jogo consecutivo eleito o melhor homem em campo, depois da vitória da Seleção Nacional por 4-0 contra a Nova Zelândia na Taça das Confederações, este sábado à tarde.

Foi o internacional português quem inaugurou o marcador, aos 33 minutos, numa grande penalidade depois de uma falta da Nova Zelândia sobre Danilo.

Com esta vitória contra a Nova Zelândia, campeã da Oceania, a Seleção faz a passagem às meias-finais da Taça das Confederações no primeiro lugar do grupo.

A meia-final será disputada na próxima quarta-feira, com a Alemanha ou o Chile como adversário. “São duas grandes equipas, que respeitamos bastante", disse Ronaldo em conferência de imprensa no final do jogo. "Mas estamos confiantes e, seja quem for, vamos tentar ganhar.”