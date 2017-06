Lewis Hamilton ultrapassou neste sábado Ayrton Senna no número de pole positions conquistadas no Mundial de Fórmula 1. Ao fazer o melhor tempo na qualificação para o Grande Prémio do Azerbaijão, o piloto britânico chegou às 66 pole positions, batendo o brasileiro, que tinha 65.

O piloto da Mercedes, campeão mundial em 2008, 2014 e 2015, está agora a apenas duas pole positions do recorde de Michael Schumacher, que conseguiu 68 ao todo.

Na qualificação para a oitava prova do campeonato de Fórmula 1 de 2017, no circuito urbano de Baku, Hamilton foi o único piloto a rodar abaixo dos 1.41 minutos, completando a volta em apenas 1.40,593. Na primeira linha da grelha de partida para o Grande Prémio do Azerbaijão, que decorre este domingo em Baku, o piloto terá a companhia do seu colega de equipa, o finlandês Valtteri Bottas.

Hamilton é o segundo classificado do mundial de Fórmula 1, a 12 pontos de Sebastian Vettel, da Ferrari, que na qualificação em Baku não conseguiu mais do que o quarto melhor tempo.