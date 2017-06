O carro do piloto holandês Tom Coronel despistou-se e embateu numa ambulância durante um treino livre do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC), que está a decorrer em Vila Real, Um dos bombeiros sofreu ferimentos ligeiros.

Segundo noticia a agência Lusa, citando uma fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real, o ocupante da ambulância, da corporação de Alijó, foi transportado para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro por uma questão de precaução.

Tom Coronel terá falhado uma travagem ao descer para a curva da Araucária, o que fez com que o carro seguisse em frente e chocasse contra a ambulância. O acidente deu-se nos primeiros treinos livres no WTCC, em que compete o português Tiago Monteiro e cuja etapa portuguesa decorre entre este sábado e domingo, em Vila Real.