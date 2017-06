Menos de um mês depois do fim do campeonato, já há clubes portugueses a trabalhar para preparar a nova época. O Braga foi o primeiro a voltar ao serviço, com os comandados de Abel a apresentar-se para exames médicos logo na segunda-feira – e já sem Alan, que se retirou e vai passar a ser dirigente do clube minhoto.

Na quinta-feira, foi a vez do primeiro ‘grande’, o Sporting. O plantel principal dos leões – ou uma parte dele – apresentou-se também para os exames (a bola só começa a rolar esta segunda-feira), com quatro caras novas, alguns regressos já conhecidos, reforços ainda em banho-maria e sem os flops do ano passado.

André Pinto, central internacional português que já treinava com a equipa desde abril, altura em que se desvinculou do Braga; Mattheus Oliveira, médio brasileiro contratado ao Estoril; Cristiano Piccini, lateral-direito italiano ex-Bétis de Sevilha (Espanha); e Rodrigo Battaglia, médio argentino proveniente também do Braga, são os reforços já confirmados. Por concluir estão ainda várias novelas, com a de Fábio Coentrão já com mais capítulos: de acordo com a imprensa espanhola, o internacional português ainda não foi oficializado por questões referentes ao salário que irá auferir em Alvalade, onde jogará por empréstimo do Real Madrid; a Imprensa desportiva portuguesa, todavia, garante que o anúncio da contratação só não passou ainda para o papel porque o antigo jogador do Benfica terá chumbado nos exames médicos.

Na calha estarão também o defesa internacional francês Mathieu, que tenta desvincular-se do Barcelona; o médio internacional sub-21 português Bruno Fernandes, jogador da Sampdória; e o avançado internacional marfinense Doumbia, que pode chegar por empréstimo da Roma.

Miúdos na expectativa

Além dos reforços, são também vários os jogadores oriundos da equipa B ou regressados de empréstimo que vão tentar aproveitar para se mostrar a Jorge Jesus. Por outro lado, há quem já saiba que o seu destino não irá passar por Alvalade. Douglas, Petrovic e Castaignos, cuja época de estreia de leão ao peito esteve longe de encantar fosse quem fosse, já tiveram ordens para procurar novo clube; até lá, irão treinar à margem do plantel principal.