Uma rapariga de 17 anos morreu hoje após ter sido atropelada por um comboio, junto ao apeadeiro de Aguim, em Anadia.

De acordo com os bombeiros, citados pela Lusa, as circuntâncias do atropelamento estão ainda por apurar.

O incidente ocorreu esta manhã, por volta das 9h50, e obrigou à interrupção da circulação de comboios em ambos os sentidos

No entanto, a circulação foi retomada pouco antes do meio-dia.