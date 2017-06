Os acionistas da Cimpor decidiram na quarta-feira que a empresa vai deixar de estar cotada dem bolsa.

Numa reunião magna extraordinária em Lisboa, convocada pela Intercement Austria (IA), que controla 95% do capital da cimenteira, a proposta foi aprovada por 99,3% votos favoráveis, 0,7% de votos contra e 500 abstenções, de acordo com a informação disponibilizada pela Cimpor à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Detida pela brasileira Camargo Corrêa, a IA convocou a assembleia-geral extraordinária, apresentando como único ponto a «perda da qualidade de sociedade aberta» da Cimpor.