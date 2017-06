O Presidente da República disse que, agora que a fase de combate está perto do fim em Pedrógão Grande, é tempo de “sem limites ou medos, se apurar o que estrutural ou conjunturalmente possa ter causado ou influenciado quer o sucedido quer a resposta dada”.

Num artigo publicado no Expresso, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou a necessidade e a urgência do apuramento dos factos, quer a nível técnico quer a nível institucional.

O chefe de Estado frisou ainda que esse apuramento terá de ser feito “num prazo que não esvazie o significado do apuramento nem acabe por retirar utilidade às suas conclusões”.

Estas declarações recentes de Marcelo parecem mudar o tom das suas palavras iniciais, na madrugada de sábado para domingo. O Presidente chegou a Pedrógão Grande por volta das 00h40 - na altura o balanço seria de 19 mortos e 21 feridos – e disse: “O máximo foi feito. Não era possível fazer mais”.

A frase valeu-lhe algumas críticas, por ter sido feita de forma tão perentória e precoce. Ao longo da seman o número de vítimas foi aumentando e o último balanço dá conta de 64 mortos - 47 deles na N236 - e mais de 200 feridos.

Foram também surgindo informações que apontam para falhas na comunicação entre as várias autoridades. O jornal i avançou ontem que o SIRESP (Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal) esteve em baixo 14 horas e meia, entre as 19h de sábado e as 9h30 de domingo, no pico do incêndio, cuja origem foi justificada inicialmente pela ocorrência de trovoadas secas. No entanto, cedo começaram também os rumores sobre fogo-posto, pelo fato de as chamas terem começado antes das trovoadas, tese que foi ganhando força e que a Judiciária está a investigar.

O primeiro-ministro, António Costa, ainda antes de Marcelo, também exigiu uma explicação ‘cabal’ para tudo o que se passou na estrada nacional e nas aldeias. Em várias povoações os habitantes tiveram de combater o fogo sozinhos.

Recorde-se que o incêndio em Pedrogrão Grande deflagrou no último sábado à tarde, tendo sido dominado apenas nesta quarta-feira. Cinco dias de chamas consumiram cerca de 30 mil hectares de floresta.