Três portugueses qualificaram-se hoje (sexta-feira) para as meias-finais do 2º Open de São Domingos, o torneio internacional de ténis de 23 mil euros em prémios monetários (25 mil dólares), a contar para o ranking mundial do ATP World Tour, que tem estado a decorrer no São João Ténis Clube, em Lisboa.

João Monteiro, o 2º cabeça de série, André Murta, o 7º cabeça de série, e Nuno Borges, vindo da fase de qualificação, são os três portugueses que terão a companhia do espanhol David Vega Hernandez.

Três portugueses nas meias-finais igualam o registo do ano passado, na altura com Fred Gil, Pedro Sousa e João

Domingues, quando Fred Gil acabou por sagrar-se campeão do 1º Open de São Domingos.

Um título que tentou defender este ano com brio, chegando aos quartos de final, mas foi hoje eliminado por Nuno Borges, de 20 anos, que compete no circuito universitário norte-americano. Nuno Borges (1264º no ranking mundial) venceu Fred Gil (477º), o 6º cabeça de série, de 32 anos, por 6-0 e 6-2, em 56 minutos.

«Sempre foi um sonho jogar contra o Fred, desde que o vi jogar no topo mundial e sair daqui vitorioso tem um sabor muito especial. Sinto-me bem, os meus encontros não têm sido muito longos, tive a sorte de jogar sempre de manhã e isso ajudou muito», disse o jogador da Maia, que somou a sua quinta vitória consecutiva, depois de apurar-se para a sua primeira meia-final de carreira em Futures.

Nuno Borges já tinha sido quartofinalista em Oliveira de Azeméis em 2015, e em Idanha-a-Nova e Castelo Branco em 2016 2016. Agora vai ter pela frente o espanhol David Vega Hernandez (689º ATP), que está na sua primeira meia-final de singulares desde janeiro, mas que em pares já conquistou três títulos este ano, um deles em Loulé, em março. Será o primeiro confronto entre ambos.

O duelo mais emocionante dos quartos de final foi protagonizado por João Monteiro (397º ATP), que salvou quatro match-points numa maratona de 2 horas e 49 minutos, para impor-se ao 5º cabeça de série, o equatoriano Gonzalo Escobar (451º ATP), por 4-6, 7-6 (8/6) e 6-3.

O campeão nacional absoluto surgiu com o joelho esquerdo enfaixado, mas sentiu ainda mais dificuldades com o bom jogo do canhoto sul-americano, com uma direita a lembrar a do espanhol Fernando Verdasco.

Neste primeiro duelo entre ambos, Gonzalo Escobar chegou a servir com vantagem de 6-4 e 5-3, teve nessa altura um primeiro match-point; depois dispôs de uma vantagem de 5-0 no tie-break e gozou de mais três match-points a 6-3. Já a terceira partida pertenceu toda ao portuense de 23 anos, que chegou rapidamente aos 5-0.

«Foi ontem, frente ao Francisco Cabral (que contraiu a lesão) e o fisioterapeuta diz que é um estiramento num ligamento, que em princípio não será nada de muito grave e, para prevenir lesões, enfaixámos o joelho», explicou João Monteiro.

«Já estive a perder por 5-0 num terceiro set num ITF… mas 5-0 num tie-break, tão perto (da derrota) e com uma bola na tela para ir para 5-1 em que foi ou vai ou racha, a bola passa e de repente estou no jogo…», comentou, aliviado, João Monteiro.

«Acho que hoje foi pernas e coração. Eu não estava a jogar o meu melhor ténis mas lutei até ao último ponto, foi sobreviver. Já tive vitórias em encontros que significaram bastante mais do que este mas este encontro demonstrou que como tenista tenho de saber sobreviver. Estou muito satisfeito pela maneira como lutei e não estou tão satisfeito pelo modo como joguei», sumarizou a sua exibição.

Agora vem a meia-final com André Murta: «Conheço-o, já jogámos este ano, na Quinta da Marinha, em terra batida (venceu por 6-7, 6-0 e 6-3), acho que vai ser um bom jogo e demonstra como o ténis português está, com três portugueses nas meias-finais de um torneio de 25 mil dólares… as melhores coisas no ténis português ainda estão para vir».

João Monteiro procura a sua terceira final do ano em Futures, após a derrota na final de Vale do Lobo e a vitória em Sta. Margarida Montbui (Espanha).

Na meia-final de amanhã, será importante a recuperação física de João Monteiro, não só pelas quase três horas de jogo mas também devido à situação do seu joelho.

Em contrapartida, André Murta deverá apresentar-se mais fresco, depois da autoridade com que hoje despachou o irlandês Sam Barry, o 3º cabeça de série, em apenas 75 minutos, por 6-3 e 6-2.

Na última vez que joguei com o Sam Barry também ganhei confortavelmente (6-2 e 6-2, em Vale do Lobo, em 2013) e acreditava que se jogasse um bom ténis poderia acontecer isto. Estou contente, mas não necessariamente surpreendido», analisou o algarvio de 22 anos, que no ano passado perdeu com Fred Gil nos oitavos de final.

André Murta persegue a sua segunda final do ano após o sucesso em Hammamet (Tunísia), onde somou o segundo título da sua carreira nesta categoria de Futures.

As meias-finais começam às 10h30, com o confronto entre Nuno Borges e David Vega Hernandez, logo seguido do embate entre João Monteiro e André Murta, garantindo a presença de um português na final pelo segundo ano consecutivo.

No terceiro encontro do dia, no São João Ténis Clube, disputar-se-á a final de pares, com Nuno Borges e Francisco Cabral a medirem forças com o irlandês Sam Barry e o australiano Bradley Mousley, os primeiros cabeças de série.

2º Open de São Domingos, realizado pelo promotor Manuel de Sousa, recebeu ainda ontem uma visita especial, de mais de duas dezenas de jovens de diversas faixas etárias, que experimentaram a prática da modalidade e ainda assistiram ao vivo à segunda meia-final de pares.

Os jovens apoiados pela Fundação Benfica, alguns também integrados na Fundação Obra do Ardina, receberam instruções dos treinadores João Matos e Luís Semicante e ainda dos jogadores profissionais Diogo Lourenço, Nuno Deus e Tiago Cação.