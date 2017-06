Como previsto atempadamente, o plantel do Sporting – ou uma parte dele – apresentou-se ontem em Alcochete para o regresso ao trabalho, um mês depois de ter terminado o campeonato 2016/17. A bola ainda não rolou – essa parte só vai acontecer a partir de segunda-feira –, mas já foi possível perceber quem faz parte dos planos de Jorge Jesus (pelo menos para a pré-temporada) e quem já nem para isso conta.

Para já, são quatro os reforços confirmados pelos leões: André Pinto, central internacional português que já treinava com a equipa desde abril, altura em que se desvinculou do Braga; Mattheus Oliveira, médio brasileiro contratado ao Estoril; Cristiano Piccini, lateral direito italiano, ex-Bétis de Sevilha (Espanha); e Rodrigo Battaglia, médio argentino proveniente também do Braga, para onde seguiram Jefferson, por empréstimo, e Ricardo Esgaio, a título definitivo.

Por concluir está a novela Fábio Coentrão. O internacional português já não deverá fugir – até porque já foi visto nas instalações do clube, onde terá feito exames médicos –, mas algumas questões inerentes à assinatura do contrato, como os valores que irá auferir em Alvalade, estarão a atrasar a conclusão do negócio. Coentrão, recorde-se, será emprestado pelo Real Madrid, com os merengues a assegurarem cerca de 90 por cento do seu salário atual (cifrado nos 3,5 milhões de euros).

Uns entram, outros saem

Além das caras novas, estes primeiros dias irão servir também para muitos jovens da equipa B ou regressados de empréstimo mostrarem serviço, no sentido de conseguirem uma vaga no plantel na temporada que se avizinha. Pedro Silva, titular indiscutível da equipa B na temporada passada, é um desses casos, aproveitando as ausências de Rui Patrício e Beto, ambos ao serviço da seleção nacional na Taça das Confederações, e de Azbe Jug, que não faz parte das opções de Jorge Jesus para a nova temporada.

Mas também Leonardo Ruiz, autor de 12 golos em 35 jogos na última temporada pela equipa B, ou Gelson Dala, o angolano que causou furor imediato ao serviço dos bês leoninos – chegado em janeiro, apontou 13 golos em 17 jogos, merecendo mesmo uma oportunidade na equipa principal, na última jornada, frente ao Chaves –, estarão sob o radar da equipa técnica leonina, sendo crível que cumpram toda a pré-temporada.

Há ainda os casos dos regressados Domingos Duarte, que fez uma excelente época no Belenenses, ou Jonathan Silva, também em bom plano no Boca Juniors, recém-consagrado campeão argentino.

Por outro lado, houve caras que não se apresentaram ontem e que sabem desde já que o seu futuro não passa por Alvalade. Falamos de Douglas, Petrovic e Castaignos, cuja época de estreia de leão ao peito esteve longe de encantar fosse quem fosse. O central brasileiro, com um passado digno de registo, foi opção apenas sete vezes e chegou a jogar pela equipa B; o médio sérvio só fez três jogos, sendo cedido a meio da temporada ao Rio Ave (13 aparições); e o avançado holandês foi provavelmente a maior desilusão: 13 vezes utilizado, zero golos. O trio está autorizado a procurar clube; até lá, irá treinar à margem do plantel principal. Ontem foi ainda oficializada a saída em definitivo de Teo Gutiérrez, que irá para o Junior Barranquilla, da Colômbia, a troco de 2,2 milhões de euros. Esta época, recorde-se, o avançado colombiano representou os argentinos do Rosario Central por empréstimo do Sporting, de quem se despede agora de vez. Pelos leões cumpriu apenas uma temporada, conseguindo o saldo de 32 jogos e 15 golos em 2015/16.