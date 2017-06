VÍDEO | SIRESP. Como a Rede de Comunicação e Emergência esteve em baixo mais de 14 horas

23/06/2017 19:40

Rede de comunicação de segurança e emergência faliu entre as 19 h de sábado e as 9h30 de domingo, no pico do incêndio. Antenas arderam e às 23h foram pedidos dois carros de apoio, apenas um chegou ao local