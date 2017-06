Para comemorar os 250 milhões de utilizadores ativos no Instagram Stories, a rede social inseriu uma novidade. Agora os utilizadores já conseguem publicar os vídeos que fazem em direto.

No Instagram Stories as pessoas vão conseguir distinguir os vídeos dos diretos, pois os mesmos vão aparecer com um botão de play, que surge no circulo onde está a fotografia da pessoa.

Esta inovação permite ainda aos utilizadores comentarem e meterem ‘gosto’ à medida que se vê o vídeo.