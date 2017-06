O investigador e ambientalista Eugénio Sequeira, alertou que o grande problema após os incêndios é quando a chuva regressar.

As cinzas resultantes dos incêndios que afetaram Pedrógão Grande, segundo Eugénio Sequeira, serão um dos maiores problemas que se deve ter em atenção quando a chuva regressar, já que podem afetar a qualidade da água.

"As cinzas vêm com a água e vão para as barragens. Como são nutrientes, provocam um crescimento acentuado das algas e, se houver bactérias, não se pode beber água", disse à Eugénio Sequeira, um dos coordenadores do parecer do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), à agência Lusa.

“O grande problema é quando começar a chuva. Agora até à chuva não há nada" sobre este tema da influência na qualidade da água, apontou.