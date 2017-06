A Autoridade Nacional de Proteção Civil alertou, esta sexta-feira, para o risco muito elevado de incêndios no fim de semana.

“Prevê-se, para as próximas 48 horas, um risco muito elevado a máximo de incêndio nas regiões do interior Norte e Centro e na região Sul, em particular no Algarve”, lê-se num comunicado da Proteção Civil.

Destaca-se uma subida ligeira da temperatura máxima no sábado, que pode variar entre os 30ºC e os 35ºC. Uma condição propícia à ocorrência e propagação de incêndios florestais.

Deverá registar-se no fim de semana "tempo quente e vento moderado a forte com permanência de condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios florestais", indica o comunicado.

No sábado, os termómetros vão chegar aos 28 graus em Lisboa, 24ºC no Porto, 26ºC em Coimbra e 24ºC em Leiria. Os distritos mais quentes serão Faro com 38ºC e Évora e Beja com 35ºC. Já no domingo haverá uma maior nebulosidade e aguaceiros.