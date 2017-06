Um homem, Bill Conner, pedalou mais de dois mil quilómetros para conhecer o recetor do coração da sua filha, que morreu em janeiro.

Os dois filhos de Bill Conner, em janeiro, foram encontrados inconscientes numa piscina de um resort, em Cancun. A jovem quando foi encontrada já tinha sofrido lesões neurológicas irreversíveis, acabando por falecer.

Em honra da filha, Bill decidiu ir de bicicleta desde de sua casa, em Wisconsin, até ao hospital onde recolheram os órgãos da sua filha, na Flórida. No entanto, a meio do percurso Conner conheceu o recetor do coração da sua filha, segundo reporta a CBS News.

O homem criou uma página de angariação de fundos para financiar a sua viagem e recolher doações para a Donate Life America, uma rede sem fins lucrativos que procura consciencializar para a questão da doação de órgãos.