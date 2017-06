Uma história apaixonante que chega do Japão, onde um adepto demonstrou a sua fidelidade pelo clube que suporta de uma forma simplesmente arrebatadora.

Este adepto viajou 1000 quilómetros para ver o seu SRC Hiroshima, da quinta divisão japonesa, a jogar em casa do Nagoya, que milita na segunda divisão, em jogo a contar para a Taça do Imperador. O estádio do Nagoya tem capacidade para 27 mil espetadores, mas no sector destinado aos adeptos visitantes... só lá estava este fiel adepto.

Pois é: este senhor foi o único adepto do Hiroshima a fazer a viagem e apoiar a sua equipa - que perdeu, sem surpresas, por um concludente 6-0. No fim do jogo, todavia, foram os jogadores a reconhecer a entrega e a bravura do único homem que os representou nas bancadas.