José Mourinho foi eleito, pela revista inglesa "Four Four Two", o quinto melhor treinador do mundo. Aquela publicação tem estado a revelar, nos últimos dias, os nomes de quem considera ser os 50 melhores técnicos do planeta e esta sexta-feira apresentou os cinco nomes finais, com o treinador do Manchester United a fechar o lote. Na frente está Antonio Conte (Chelsea), seguido de Zinedine Zidane (Real Madrid), Massimiliano Allegri (Juventus) e Diego Simeone (Atlético de Madrid).

Mourinho, que esta temporada, ao comando dos Red Devils, venceu a Supertaça e Taça da Liga inglesas e a Liga Europa, surge um lugar acima de Leonardo Jardim, campeão francês pelo Mónaco, que já tinha sido anunciado na sexta posição, à frente de ilustres como Carlo Ancelotti (Bayern Munique), Pep Guardiola (Manchester City) e Jurgen Klopp (Liverpool).

O terceiro técnico português mais cotado, para a prestigiada revista inglesa, é Rui Vitória, bicampeão nacional pelo Benfica. O treinador das águias aparece na 26ª posição, dois lugares à frente de Jorge Jesus (Sporting). O último português mencionado é Marco Silva, no 42º posto.

De forma surpreendente, Fernando Santos, campeão europeu ao comando da Seleção nacional, ficou de fora dos 50 melhores...