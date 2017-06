O Ministério Público fez novas buscas ao Grupo Espírito Santo (BES), diz a Sic Notícias.

As buscas ocorreram esta quinta e sexta-feira, sendo que foram recolhidas provas no continente e também na madeira.

As buscas aconteceram no âmbito dos processos do BES, onde se encontra como arguido Ricardo Salgado. Estão ainda como arguidos outros membros da família Salgado e ainda antigos gestores do grupo.