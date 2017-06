Alex Hunt fez história esta semana no ténis mundial. Com 23 anos, o tenista, número 49 do seu país (Nova Zelândia), conseguiu o primeiro ponto válido para o ranking ATP da sua carreira. Um feito importante a nível pessoal, mas que não seria assinalável em condições normais... o que não é o caso.

Hunt nasceu sem a parte inferior do braço esquerdo, mas nem isso o impediu de perseguir o sonho de ser um tenista profissional. O tenista neo-zelandês joga com uma prótese de fibra de carbono, que substitui o braço esquerdo e o ajuda unicamente a atirar a bola ao ar na técnica de serviço.

Esta semana, tornou-se no primeiro tenista com incapacidades permanentes a conquistar um ponto válido para o ranking ATP, circuito profissional do ténis, na primeira ronda do torneio de Guam, de categoria Future, e com uma vitória categórica: duplo 6-0.

Pode ver aqui o seu vídeo de apresentação no Youtube, com um final cheio de humor.