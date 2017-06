Quem é Sebastião Pereira, o jornalista que cobriu os incêndios de Pedrógão Grande para o jornal espanhol El Mundo? Esta é a pergunta quem tem sido feita ao longo do último dia.

Contactado pela Direção do Sindicato dos Jornalistas (SJ), depois da Comissão da Carteira Profissional ter confirmado não haver registo do nome Sebastião Pereira, o El Mundo, pela voz de Silvia Román, responsável pela secção de Internacional, por fim, respondeu. "Nada fizemos de errado, recorremos a um jornalista que utiliza pseudónimo e que já conhecemos bem."

Román, aproveitando o contacto, deixou ainda um pedido ao SJ: "Parem de me atacar no Twitter! Parem de me enviar emails! Parem de tentar telefonar-me! Em 22 anos nesta secção nunca me aconteceu algo assim, nem nos casos da Venezuela ou da Turquia!"