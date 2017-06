Ângelo Girão, o guarda-redes do Sporting, fez questão de se pronunciar nas redes sociais sobre a decisão do Benfica em não comparecer na final four da Taça de Portugal de hóquei em patins, no próximo sábado.

O Benfica justifica o comportamento como uma forma de protesto contra a Federação Portuguesa de Patinagem, justificando a decisão com o "estado de degradação que atingiu este ano a cúpula da modalidade e o total desacordo com alguns critérios", todavia Ângelo Girão deixa bem claro, numa publicação partilhada na sua página de Facebook, que na sua opinião, o Benfica foi beneficiado ao longo da época que agora chega ao fim.

"Após um ano em que claramente foram beneficiados contra várias equipas no campeonato nacional , quiseram transformar um lance de difícil juízo, num esquema de corrupção de todos contra eles", começou por escrever o atleta.

"Acima de tudo, temos nós, os amantes do hóquei em patins, de saber lidar, e eu também não sou o melhor exemplo, com tudo que rodeia as competições. Até porque, se formos contabilizar tudo, o Benfica certamente não sairia prejudicado em nada. Vergonha...", conclui o guarda-redes do Sporting.