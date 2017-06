Um condutor despistou-se, esta manhã, e foi embater num pórtico de portagem na A41, em Argoncilhe.

O homem, natural do Porto e com 52 anos, morreu na sequência do acidente, que também provocou ferimentos ao portageiro que estava dentro do pórtico, aquando do choque.

O portageiro foi levado para o Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira.

Fonte dos bombeiros de Lourosa afirmou à agência Lusa que "não se sabe a que é que se deveu o acidente".