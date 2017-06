Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egipto apresentaram uma lista de exigências ao Qatar, na sequência do corte de relações diplomáticas decretado no início do mês.

São treze as condições impostas pelo grupo de Estados árabes e foi definido um prazo de 10 dias para o seu cumprimento, caso Doha queira o regresso à normalidade.

Entre aquelas destacam-se as exigências de encerramento da cadeia de televisão Al-Jazeera, do refreamento das relações com o Irão, do fecho da base militar turca no Qatar, do corte de laços com organizações terroristas e do pagamento de indemnizações pelas políticas qataris dos últimos anos.