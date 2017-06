As exposições terão as portas abertas ao público mas há outras sugestões. “Espelhos Viajantes” é uma dessas atividades, com a proposta, ao visitante, de viajar no tempo, guardar imagens, e acrescentar memórias num percurso pelos espaços do museu.

Nesta atividade é proposto ao “espectador-viajante” que caminhe pelos espaços do museu recolhendo e guardando reflexos das obras de arte captados na superfície de um conjunto de espelhos acoplados ao corpo e fixados numa fotografia. Do programa especial de aniversário faz parte “Revelar Enigmas” e parte de obras dos artistas presentes na exposição “Coleção Berardo 1960-2010”, sobre a qual o público é desafiado a criar algo que facilite a reflexão sobre as questões levantadas pelo trabalho destes artistas.

Para crianças dos dois aos cinco anos, está prevista a atividade “Cozinh’arte”, descrita pelo museu como “um momento performativo entre a cozinha de autor, e a fértil imaginação das crianças”. A atividade é feita por duas personagens que acreditam que tudo tem uma receita, e um “cozinhífrico”, uma sofisticada máquina de preparação “de onde tudo pode sair”, e uma bancada de trabalho. Ali serão construídas criaturas que, quando viajarem para outros lugares, vão levar a história das obras de arte.

Também será realizado um percurso guiado pela exposição atualmente patente “Aprender a viver com o inimigo” de Pedro Neves Marques. Esta exposição apresenta um conjunto de novos filmes que abordam “uma paisagem enraizada no contexto da extração de recursos naturais no Brasil e na coexistência entre diferentes cosmologias”.

Em dez anos de atividade, mais de sete milhões de pessoas visitaram o museu. O ano passado foi o de maior alfluência.

Este ano já passaram pelo Museu Berardo 367 mil pessoas.