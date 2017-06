Está prevista uma descida da temperatura que se manterá durante a próxima semana.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vai chover em todo o país já no domingo, prevendo-se ainda nebulosidade com períodos de chuva ou aguaceiros, podendo ainda haver trovoada.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 22º e os 27º celsius e as mínimas entre os 15º e os 17º C, mantendo-se até à próxima sexta-feira.