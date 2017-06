Os encarnados anunciaram que não vão comparecer na na final four da Taça de Portugal de hóquei em patins. O Benfica iria defrontar o FC Porto, este sábado.

A decisão foi anunciada no site do clube através de um longo comunicado. "O Sport Lisboa e Benfica informa que não comparecerá, este sábado, em Gondomar, na 'final four' da Taça de Portugal de hóquei em patins", lê-se.

O Benfica justifica o comportamento como uma forma de protesto contra a Federação Portuguesa de Patinagem, justificando a decisão com o "estado de degradação que atingiu este ano a cúpula da modalidade e o total desacordo com alguns critérios".

Recorde-se que as críticas do clube da Luz à federação que tutela a modalidade surgiram na sequência do jogo com o Sporting, na última jornada do campeonato.

A partida acabou empatada 5-5, mas foi anulado ao Benfica um golo nos segundos finais do jogo, que se tivesse sido considerado válido daria o título aos encarnados em vez de ter sido atribuído ao FC Porto.

A anulação do golo pela dupla de juizes gerou assim muitos protestos contra a arbitragem.