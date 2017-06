Origens

Como tantas outras festividades de natureza cristã, também a Noite de São João vai buscar as suas origens a uma festa pagã, nomeadamente à comemoração do solstício de verão e do mais longo dia do ano.

Não se sabe quando é que esta exaltação simbólica – da fertilidade e da abundância das colheitas – foi convertida na celebração do nascimento de São João Batista, mas calcula-se que tenha sido ainda antes do século XIV.

Em diversas localidades portuguesas, onde se destaca naturalmente a cidade do Porto, a noite de 23 para 24 de junho ainda é o momento mais alto da festividades, mas o São João celebra-se durante o período equivalente a um mês completo, com início a 25 de maio.

Balões de ar quente

O lançamento de balões de ar quente é uma das principais tradições da Noite de São João do Porto. Concebido numa prática de culto pagão ao sol e à luz – historicamente celebrado com a colocação de grandes fogueiras em espaços abertos –, ao dito arremesso juntou-se, nos dias que correm, o fogo-de-artifício.

Este ano, as autoridades locais estão a limitar a venda de balões, devido aos riscos de incêndio e aos perigos para a aviação – o aeroporto Francisco Sá Carneiro vai suspender todos os voos entre as 21h45 de dia 23 e a 01h00 de 24. Algumas das tradicionais largadas de balões foram canceladas este ano, em sinal de respeito pelas vítimas dos incêndios da região de Pedrógão Grande.

Música

A Noite de São João no Porto vai dar um passeio pela memória da cidade (e do país!). Pela mítica Avenida dos Aliados vão passar, entre a noite de hoje e as primeiras horas de amanhã, bandas icónicas portuenses, como os Trabalhadores do Comércio, os Táxi e os GNR.

Já na noite de sábado sobem ao palco Marta Ren & The Groovevelts e os Clã.

Martelos e alho-porro

Nos dias que correm, poucos são os que não associam as festas de São João do Porto aos martelos de plástico, utilizados para bater na cabeça dos que passam. Nem sempre foi assim. Os martelos coloridos que, quando percutidos, fazem um barulho estridente e irritante – particularmente para os moradores da zona histórica da cidade – são o substituto encontrado pelos portuenses para o alho-porro, por volta dos anos 70.

Símbolo de sorte e de proteção contra os espíritos malignos, este vegetal é, a par da erva-cidreira e da água, um dos elementos mais antigos das festas de São João.

Bailaricos

Festas tradicionais portuguesas sem música pimba não são festas de verdade e, por isso, nas apinhadas ruas e bairros da cidade do Porto vão estar montados diversos palcos, por onde passará o melhor pimba que o país tem para oferecer – possivelmente entrecortado, aqui e ali, com as também já tradicionais músicas latinas ou brasileiras.

Música tradicional não há de faltar em Massarelos, Fontainhas, Miragaia, Lordelo do Ouro, Campanhã, Praça da Batalha, Rotunda da Boavista, Foz do Douro ou Largo de Nevogilde.

Sardinhas

É o prato obrigatório das celebrações do São João e, no ponto alto de um mês de folia e festa, também não vai faltar na noite mais longa do ano portuense.

Pelas ruas da cidade do Porto vão-se apinhar grelhas, braseiros, bancas e mesas improvisadas que oferecerão as tradicionais sardinhas assadas aos milhares de pessoas que marcarão presença na grande festa do norte do país. No pão ou no prato, as sardinhas são igualmente um cartão-de-visita para os incontáveis turistas que passarão hoje pelo Porto, deliciando-se com tamanha iguaria.

Pimento assado, broa e vinho também entram no menu.