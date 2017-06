O incêndio na Torre Grenfell teve origem num frigorífico segundo as autoridades britânicas.

De acordo com a BBC, as primeiras conclusões vêm confirmar aquela que era a hipótese mais provável, de acordo com os testemunhos dos moradores, o incêndio ocorreu devido à explosão de um frigorífico.

O revestimento e isolamento do edifício falharam os testes de segurança e o governo britânico já ordenou uma vistoria a cerca de 600 prédios com revestimentos semelhantes ao da torre.