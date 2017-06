O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, que entregou toda a documentação relativa ao caso dos e-mails do Benfica à Polícia Judiciária.

Na nota publicada no site do clube pode ler-se “o FC Porto informa que, através do seu diretor de Informação e Comunicação, satisfez o pedido da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária e entregou-lhe toda a documentação disponível em suportes originais do denominado dossiê e-mails de e para o SL Benfica”.