Solidariedade, essa palavra boa

É esta vontade pura de sermos solidários e de apoiar os que mais precisam em tempos de aflição que temos de manter bem premente nas nossas cabeças, porque não vivemos sozinhos e, se hoje outros precisam, amanhã podemos ser nós.

Nestes últimos dias temos sido invadidos por notícias que não deixaram ninguém indiferente. E tem sido tão duro aquilo que temos passado, e foi tão genuína a forma como deitámos cá para fora o que estamos a sofrer, que todo o mundo se solidarizou connosco. De Espanha ao Brasil, de França aos Estados Unidos, todos repercutiram a nossa dor e de imediato se disponibilizaram para ajudar, desde os meios mais diretos relacionados diretamente com os bombeiros e com as diversas formas de apagar os fogos ao apoio às famílias que mais têm sofrido o desastre que se abateu sobre nós e aos que, de imediato, acorreram para as ajudar.

É essa palavra boa, solidariedade, que nos mostra que o mundo nem sempre é tão mau quanto parece e nos faz acreditar que há pessoas que valem a pena e que, por vezes, nas piores situações existem também motivos para acreditarmos no futuro com mais esperança e convicção. Mas embora quase todos (uns mais, outros menos, logicamente) tenham mostrado a sua vontade de nos ajudar, o que consubstancia aquela ideia de que, de facto, temos uma imagem de humildade e de sermos uns porreiros que não fazem mal a ninguém, a maior prova veio mesmo cá de dentro, foi nossa, nós que tantas vezes nos acusamos de não nos conseguirmos unir e de não nos juntarmos em prol de um bem comum.

Tem sido com particular felicidade no meio desta catástrofe que tenho visto milhares e milhares de portugueses genuinamente concentrados em ajudar quem tem passado por esta aflição, e não faltam provas de que, mesmo acabadinhos de sair de uma crise ou ainda no meio dela (não sei bem), valores mais altos se levantam e tantos que conheço, alguns com dificuldades económicas no seu dia-a-dia, têm tentado dar aquilo que podem, uma caixa de águas, uns pacotes de leite ou umas barras de cereais, bem como as empresas, desde as de maquinaria, dispostas a colocar as suas máquinas ao serviço dos bombeiros, às distribuidoras com alimentos e às de bebidas com os seus produtos.

Não foi preciso mais do que um dia para quem tem poder nesta situação vir pedir para não enviarem mais produtos porque já tínhamos mais do que o suficiente, o que sinceramente só confirma que somos assim, especiais, e que em situações de aperto temos essa capacidade única de darmos as mãos e combatermos em conjunto. Há sempre quem critique porque um pôs fotografias a ajudar, outro escreveu no Facebook que tinha enviado qualquer coisa, mas aquilo que realmente interessa é que, no espaço de um dia, chegou ao destino toda a ajuda necessária que foi pedida e mais teria ido se não nos tivessem pedido para parar.

