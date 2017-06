Se a ministra não se demite, Costa tem de demitir a ministra

Já no ano passado, Constança Urbano de Sousa havia ficado mal na fotografia

Ninguém coloca em causa que o problema dos incêndios é antigo e complexo de resolver. Ninguém duvida que este problema não começou neste governo. Ninguém acha que algum governante, seja de que partido for, gosta de assistir a uma tragédia como a desta semana.

Feitos estes pontos prévios, convém não esquecer também este detalhe: o incêndio desta semana aconteceu esta semana, o governo em exercício é este governo e, quando um acontecimento tão dramático como este acontece, é preciso que os governantes assumam as suas responsabilidades, façam um balanço dos seus erros e retirem daí as devidas ilações.

Recuemos até outra grande tragédia. A 4 de março de 2001 caía em Castelo de Paiva a Ponte Hintze Ribeiro, contabilizando-se à época um total de 59 pessoas falecidas. Na altura, o então ministro do Equipamento Social, Jorge Coelho, apresentou a sua demissão.

Naquela época, Coelho assumiu a responsabilidade política do que se passou e afirmou: “Não ficaria bem com a minha consciência se não o fizesse.” Ora aí está: ninguém duvidou que a culpa não foi diretamente de Jorge Coelho, ninguém duvidou que o problema da ponte era antigo e ninguém duvidou que o então ministro ficou abalado com o sucedido. No entanto, o então homem forte de Guterres no PS fez aquilo que lhe competia fazer: assumir a responsabilidade política do acidente.

Voltando à tragédia desta semana: já no ano passado, os incêndios haviam causado o caos no país. Já no ano passado, esta ministra havia ficado mal na fotografia ao aparecer na festa da revista cor-de-rosa “Flash”, no Algarve, enquanto o resto do país sofria com os incêndios.

Já no ano passado haviam sido prometidas por este governo, e pela ministra Constança Urbano de Sousa, medidas que evitassem calamidades como as que se tinham vivido e como as que se viveram, numa escala muito pior, durante os últimos dias. A verdade é que nada parece ter sido feito, nem no reforço da prevenção, nem no investimento em mais meios de combate aos fogos. É por isso que, depois de calamidades como estas, a ministra deveria ter tido a hombridade de se demitir.

Constança Urbano de Sousa afirmou: “Era fácil demitir-me.” Mas ao proferir estas afirmações, está precisamente a seguir o caminho mais fácil: atirar areia para os olhos dos portugueses. Aparecendo como a salvadora da pátria quando, na verdade, era a única portuguesa que poderia ter salvo a pátria de uma tragédia destas dimensões.

Mas agora é altura de fazer diferente. Está no momento de governo, oposição e autarquias, ou seja, de todos os políticos de Portugal, fazerem uma reflexão séria sobre o problema dos incêndios. Este não pode ser mais um assunto para ficar fechado na gaveta. Para que isto seja possível, serão precisas duas coisas muito simples: coragem e consenso.

A questão que coloco a António Costa é a seguinte: terá esta ministra a capacidade de liderar este processo? Obviamente que não. Logo, por favor, demita-a.

