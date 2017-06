Um fogo que não pode apagar-se

Os incêndios de Pedrógão Grande e Góis foram declarados dominados, vão deixar de ocupar o alinhamento dos telejornais e as primeiras páginas dos jornais. Morreram 64 pessoas e podia ter sido qualquer um de nós

Sábado esteve um calor insuportável. Só saí de casa ao final do dia, por um bocado – acabámos por nem ir a lado nenhum. Mas podia ter sido um fim de semana numa casa que temos perto de Figueiró dos Vinhos, na Arega, onde o fogo também andou sem deixar o rasto horrível que tanta dor há de continuar a causar durante anos às dezenas de famílias e amigos de quem perdeu a vida. E nunca fui à praia das Rocas, em Castanheira de Pera, mas já quis ir. Num dia de brasa, podia ter sido uma opção, como foi de muitas famílias. Como foi de um casal e duas crianças que morreram de forma atroz na estrada EN236, quando regressavam deste passeio. Contou a imprensa que deixaram como última fotografia no Facebook uma imagem dos meninos a brincar com boias na água. “Ela quer ser bebé, ele quer ser crescido”, comentava a mãe. Podia ter sido qualquer um de nós, ali ou em qualquer outro ponto atingido, e não consigo deixar de me arrepiar ao pensar no terror que deve sentir quem se sente encurralado pelo fogo, quem tem de decidir se vai por um lado ou por outro, se fica ou se sai.

Agora, os incêndios de Pedrógão e de Góis foram dominados. Se o tempo continuar a ajudar, o rescaldo poderá correr favoravelmente. As imagens, os testemunhos, a tragédia humana e as interrogações que dominaram os noticiários e as primeiras páginas dos jornais nos últimos dias vão dar espaço a outros temas. Os diretos vão diminuir. As palavras a lembrarem-nos diariamente, minuto a minuto, em cada telejornal ou noticiário, que ali morreram 64 pessoas vão tornar-se mais espaçadas, é o que acontece sempre.

Hão de vir mais explicações, mais dúvidas, um inquérito independente, um inquérito técnico, um inquérito parlamentar, o inquérito da justiça. E o andamento será noticiado, as conclusões serão públicas, mas tudo com muito menos urgência, com muito menos presença. É o que acontece sempre. As leis serão revistas – as que já estavam para ser revistas e outras novas que hão de aparecer. E depois terão de ser implementadas. Virá mais calor no verão, mais fogos, e toda a gente vai estar mais alerta. Vamos esperar que isto nunca se repita e avaliar o que falhou. Ninguém minimamente humano, nem é preciso ter qualquer tipo de responsabilidade política, reagiria de forma diferente – mesmo que Marcelo, quando ainda só se falava de 19 mortos, tenha dito que “se fez o máximo que se podia fazer” e que só na quarta-feira a ministra da Administração Interna tenha dito ser “muito prematuro” responder se houve falhas do Estado. Não chega dizer que o fogo surpreendeu os militares na Nacional: é preciso saber como se informaram, porque foram surpreendidos. Não havia rede? Quantos militares estavam no caminho? Foi uma patrulha bater a estrada? Isso teria mudado alguma coisa?

Nunca tinha havido nada assim no país mas, em mais ou menos tempo, os fogos são dominados, passa o rescaldo, passam as críticas, os apelos. Mudam-se as leis, pedem-se as responsabilidades, mas, à sombra do fogo apagado, o ritmo e a pressão abrandam. Não há melhor prova disso do que outra coisa que aconteceu esta semana. Depois de perguntas do “Público”, foi divulgado o relatório de avaliação do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios em 2011/2012. Como escrevemos no i, o documento custou mais de 43 mil euros e esteve dois anos terminado sem ser público ou objeto de análise prática por quem tem competências no terreno. É-o agora. Desde então, a avaliação das medidas desta estratégia do país para fazer face ao fogo ainda não tornou a ser feita. Mas o que diz este relatório, que é o retrato do que se passava há cinco anos, não pode deixar de nos angustiar e ninguém pode perdoar--se a ideia de que só percebeu que os incêndios podem ser fatais no passado fim de semana.

Em 2011/2012, quando já tínhamos tido anos negros como 2003 e 2005, e mortes causadas pelo fogo, só 10% das comissões municipais de defesa da floresta reuniam pelo menos quatro vezes por ano, a periodicidade desejada. Só metade dos grupos técnicos florestais das autarquias identificavam no primeiro semestre do ano todas as situações de maior risco nas suas zonas, conforme manda a lei. Os que não o faziam justificavam-no com falta de meios, tempo e recursos humanos, assim como com o desconhecimento de quem são os proprietários dos terrenos e problemas de cadastro (o tal cadastro nacional que ainda está para ser feito). O programa de distribuição de kits de primeira intervenção às juntas de freguesia tinha sido interrompido. Mais de um décimo dos municípios inquiridos diziam nunca terem sido feitos exercícios conjuntos de articulação da resposta entre forças como GNR e corporações de bombeiros. A criação de grupos de autodefesa dos aglomerados populacionais não era prática em metade dos 139 municípios avaliados. Não havia um diagnóstico formal das condições de comunicação no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, um dos aspetos que falharam agora. A sensibilização continuava a ter um “caráter esporádico, pouco organizado e com iniciativas avulsas”. Este fogo que incendiou a nossa revolta, apatia e ignorância não pode apagar-se.

