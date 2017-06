Incêndios. No verão passado, aquele madeirense já não acreditava

“Acha que valia a pena chamar os bombeiros?”, perguntou-me no ano passado José Pereira depois de ter visto tudo o que construiu destruído. Será que o país tem de dar razão àquele homem? Será que vamos todos deixar de acreditar?

No ano passado, quando estava na Madeira a fazer a cobertura dos incêndios, pensei que dificilmente assistiria a um cenário pior em Portugal. Havia hospitais evacuados por estarem em zonas críticas, localidades sem acesso e mortos confirmados. Os jornais só encontravam uma palavra para descrever aquele desastre: dantesco.

Cheguei à ilha com o João Porfírio quando o caos já estava instalado e o monstro parecia não querer dar tréguas, arrastando-se não só pelas zonas de floresta como também ameaçando a Baixa do Funchal. Não eram só as chamas que assustavam, era também o isolamento, a impossibilidade de dar assistência a todos se se perdesse ainda mais o controlo e a falta de estradas alternativas para cruzar a ilha. Encontrámos dezenas de pessoas com idade avançada amontoadas no chão de uma escola, algumas a soro, outras a gemer de dores.

Vimos o choro de quem tinha perdido tudo, em alguns casos eram gritos angustiantes que ecoavam pelas levadas. Pediram-nos ajuda, contaram-nos o que tinham sofrido e como tinham passado noites entregues à sua sorte, quase sempre sem criticar os bombeiros ou as autoridades. Aquela compreensão, vinda de quem acabava de perder parte da vida, foi uma das coisas que mais me impressionaram. Alguns mostraram-nos que já tinham a mala preparada para fugir de casa se fosse preciso, a maioria só com o telemóvel e fotografias da família. Como era possível não estarem revoltados com a incapacidade de resposta?

A verdade é que alguns madeirenses nem sequer tinham chamado os bombeiros quando viram o fogo chegar perto das suas casas: “Acha que valia a pena?!” Esta pergunta foi-me feita por José Pereira, um homem de 62 anos que entrevistei assim que cheguei. Tinha perdido a casa apesar de ter passado a noite toda a lutar sozinho com o “lume”. “Claro que valia a pena, tinha de os ter chamado”, disse-lhe quando desliguei o gravador. Mas não valia, ele sabia muito melhor do que eu o abandono a que todos estavam sujeitos naqueles dias.

Não havia recursos suficientes, não havia bombeiros, não havia viaturas. E apesar de a comunicação social já lá estar toda, os reforços do Continente e dos Açores para o combate às chamas ainda não tinham chegado. Nos céus também não havia aviões, porque na Madeira acreditava-se, com base em estudos antigos, que não se devia combater com meios aéreos por ser uma região montanhosa e com muito vento – entretanto, já se repensaram esses estudos e já se iniciou uma fase de testes. Como sempre, foi preciso um desastre para se agir.

As imagens a que assisti esta semana a partir de Luanda transportaram--me para um cenário de Terceiro Mundo. Em Pedrógão Grande, não há a desculpa do isolamento, da falta de meios aéreos. Há certamente outras justificações para que tudo tenha corrido mal – e é fundamental que as conheçamos em breve. Assim, à partida fica a ideia de uma descoordenação sem precedentes e de que muitas das vítimas podem ter sido empurradas para a morte pelas próprias autoridades. O país não pode aceitar como normal que tenham morrido 64 pessoas desta forma. Não pode. Se o fizer, estamos mal, é porque, tal como José Pereira, já perdemos a esperança na Proteção Civil, nas restantes instituições e em todos os nossos responsáveis políticos. É porque os achamos incapazes de nos proteger. Espero não ter de lhe voltar a dar razão.

Nota 1

Os erros existem, o mau jornalismo existe e todos os profissionais e meios de comunicação têm muito a aprender, mas também existe bom jornalismo e não posso terminar este desabafo sem referir a elevação com que a maioria dos meios de comunicação – como o i, o “SOL”, o “Público”, o “DN”, o “Expresso”, o “Observador”, a “Sábado” e “A Bola” – trataram este drama nacional, com capas excecionais e com textos que nos reportavam com respeito e ética a tragédia daquelas pessoas, a nossa tragédia.

Nota 2

Na semana passada destaquei a tampa dada por Michel Temer a Marcelo Rebelo de Sousa e, por isso, não seria justo deixar passar em branco uma atitude louvável do presidente brasileiro, que esta semana ligou ao Presidente da República oferecendo apoio a Portugal no combate às chamas.

*Estudante MBA Atlântico