Numa nota divulgada no 'site' da presidência, o chefe de Estado enviou as condolências à família do economista Miguel Beleza e lembrou o "amigo de há mais de 50 anos" como "um dos mais prestigiados economistas portugueses da sua geração".

"Dotado de uma inteligência fulgurante, Miguel Beleza cedo se destacou como um dos mais prestigiados economistas portugueses da sua geração", escreveu o Presidente da República. "A essa inteligência associava um admirável espírito de independência e um profundo sentido de dedicação ao seu país", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

O antigo comentador de televisivo destacou ainda as qualidades intelectuais e humanas de "um grande amigo de há mais de 50 anos". "No exercício dos mais altos cargos no plano internacional e nacional, designadamente como Ministro das Finanças e como Governador do Banco de Portugal, sempre colocou as suas qualidades intelectuais e humanas ao serviço patriótico de Portugal, sonhando com uma sociedade mais desenvolvida, mais livre e mais justa", relembrou.

"Portugal perdeu hoje uma voz livre e independente, um académico notável e uma personalidade excecional, que em todos nós deixará uma indelével recordação", conclui o antigo líder do PSD.

O antigo economista e ministro das Finanças morreu, esta quinta-feira, em casa.