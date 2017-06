Ricardinho – eleito o melhor jogador do mundo de futsal nos anos de 2010, 2014, 2015 e 2016 - afirmou em entrevista à rádio espanhola Marca, que o seu regresso ao Benfica será inevitável.

“As pessoas querem-me aqui. Eles sabem que quero voltar a casa um dia. O Benfica espera-me e não está bem. Algum dia voltarei, é inevitável, muito pela parte emocional. A minha família e os meus filhos estão longe. Mas não podemos parar esta série de títulos”, revelou o internacional português que vestiu a camisola do emblema do clube encarnado durante 8 anos (de 2003 a 2010 e em 2012).

No entanto, Ricardinho, que está ao serviço do InterMovistar há 5 épocas, sendo inclusivamente tetracampeão no clube espanhol, confessou que ficará "pelo menos mais dois anos”.