Ellen DeGeneres resolveu surpreender a plateia do seu programa ao divulgar um vídeo das câmaras de vigilância da loja de recordações, onde se encontrava uma montra com, bonés, porta-chaves, canecas, t-shirts, copos, e lápis da sua marca.

Como recordação, cada pessoa da plateia, poderia levar um artigo à sua escolha.

Segundo DeGeneres, as câmaras ocultas terão sido colocadas no local para saber se as pessoas presentes no seu programa eram ou não honestas.

Quase todas cumpriram a regra – de levar um artigo apenas – à exceção de Nancy que resolveu multiplicar o número de lembranças.

Ellen não deixou passar a situação e “castigou” Nancy diante das pessoas presentes e respetivos telespetadores do programa.