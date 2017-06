Dominados os dois incêndios de grandes proporções que assolaram o país, o período critico de resposta aos fogos foi ativado ontem – uma antecipação de oito dias face à data prevista (1 de julho).

A medida foi publicada em Diário da República e anunciada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que publicou na internet a nova janela temporal do dispositivo máximo de combate aos fogos, a chamada fase Charlie. Chegou a ser noticiado que esta seria uma das medidas a sair do Conselho de Ministros que teve lugar ontem mas, no final da reunião, o primeiro-ministro nada disse. No comunicado do Conselho de Ministros lê-se, aliás, uma única referência à fase Charlie, que dá nota de que o governo aprovou uma resolução que reconhece o “caráter excecional” da prestação de trabalho suplementar por parte dos profissionais do INEM durante este período. Neste parágrafo do comunicado, as datas publicadas ainda são as que estavam previstas antes da tragédia de Pedrógão (1 de julho a 30 de setembro).

Há dois dias, o MAI, questionado pelo i sobre se seria antecipada a fase Charlie, garantiu não haver necessidade de o fazer, uma vez que estavam todos os meios necessários no terreno. Mas a ativação da fase Charlie não se prende apenas com os meios disponíveis. Segundo a legislação em vigor, no período crítico de risco de incêndios são obrigatórias medidas de prevenção como garantir que à volta do empilhamento de materiais inflamáveis existe uma área limpa de vegetação com 10 metros, e só ser possível fazer fogo controlado com autorização. Já as máquinas usadas em atividades rurais têm de ter dispositivos de retenção de faúlhas e fica condicionado o acesso, circulação e permanência de pessoas e bens em zonas críticas. Questionado pelo i sobre por que motivo, tendo havido condições atmosféricas adversas e fogos que se complicaram no início da semana, não foi tomada esta medida mais cedo, o MAI disse apenas que ativação do plano que teve lugar ontem foi uma “mera formalidade”.

No site do ICNF estão agora em destaque cartazes de sensibilização que não tinham a mesma visibilidade quando o fogo deflagrou no fim de semana, numa altura em que o IPMA tinha colocado em alerta vermelho, o mais elevado, os distritos de Lisboa, Santarém, Setúbal e Bragança. Tinha também avisado que outros nove distritos tinham risco máximo de incêndio. Leiria, o distrito onde morreram 64 pessoas, não estava em alerta máximo, mas tinha alerta laranja. “Um aviso encarnado é um aviso encarnado e isso devia alterar os nossos comportamentos”, disse esta semana o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Jorge Miranda. Neste momento, o IPMA não tem nenhum distrito sob alerta. No diploma de ativação da fase Charlie lê-se, porém, que “estando previstas condições meteorológicas adversas de temperatura, que determinam o aumento do nível de perigosidade para alerta vermelho e laranja no território continental, que incrementam o nível de risco de ocorrência de incêndios florestais, torna-se necessário antecipar o período crítico”.