Chamem a polícia. Isto é mau demais

A história do combate aos incêndios de Pedrógão Grande e arredores está a revelar-se assustadora a cada nova notícia.

Descobrir-se agora que o principal meio de comunicação (SIRESP) entre as várias forças que estavam na frente dos incêndios esteve desligado durante mais de 14 horas é inaceitável. O famoso SIRESP – é fundamental que se investigue tudo o que está ligado à aquisição e manutenção deste modelo –, que poderia ajudar as diferentes corporações de bombeiros, GNR e Proteção Civil a comunicarem entre si, esteve simplesmente avariado durante as tais 14 horas e meia.

Como foi possível esconder essa informação até agora? E é com um sistema que é incompatível com o dos espanhóis, por exemplo, que vamos combater fogos e outras calamidades? Qual a razão para que tamanha aberração, que já tinha falhado noutras ocasiões, possa estar ainda em funcionamento? Passados alguns dias das mortes trágicas, é tempo de questionar tudo.

Como foi possível – também – levar-se quase duas horas a dizer que nenhum avião tinha caído, como chegou a ser noticiado pela agência estatal e divulgado pelos outros meios de comunicação social? Não seria normal a “torre de comando” fazer uma chamada de alerta e receber a resposta dos pilotos que deveriam estar no ar?

Durante duas horas, o governo não conseguiu desmentir uma falsa queda de uma aeronave canadair, quando os espanhóis foram lestos a afirmar que, se algum avião tinha caído, não era deles. Mas, com estas avarias do SIRESP, percebe-se o desastre que foram as comunicações. O país não pode estar nas mãos de tanta incompetência e chegou o momento de o governo responder pelas mortes e por tudo o que correu mal.

Nunca fui adepto da demissão de ministros por algum problema a que sejam alheios, mas já passou tempo suficiente para que os responsáveis por tamanha incompetência não se mantenham nos lugares. Se é a ministra, o chefe dos bombeiros, da Proteção Civil ou da GNR, pouco importa. Importante é que se faça tudo para que esta tragédia não se repita, demitindo e substituindo os incompetentes por competentes