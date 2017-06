Rodrigo Battaglia é um dos reforços do Sporting para a nova temporada e já cumpriu, esta quinta-feira, os exames médicos para jogar pelo clube dos leões.

«Estou em Portugal há quatro anos. Achava que o clube era gigante mas agora que aqui estou é ainda maior do que pensava. Não vejo a hora de entrar em campo com estes adeptos fantásticos. Quero cumprir todos os objetivos», disse Battaglia, em declarações à Sporting TV.

Questionado sobre a oportunidade de trabalho com Jorge Jesus, o jogador respondeu: “É um treinador fantástico, toda a gente sabe disso. Estou ansioso. Sei que vou ficar um jogador melhor com ele. Estou muito feliz, muito agradecido a este clube pela oportunidade que me dão em representá-lo. Vou dar o meu melhor”.