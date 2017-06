Nos últimos dois dias, cerca de 30 rapazes apareceram na escola vestidos com saia, em protesto contra as regras de vestuário da instituição de ensino, adianta o jornal britânico Guardian.

Em causa, está o facto de a escola ter negado aos alunos a possibilidade de trocarem as calças da farda por calções, uma vez que as temperaturas têm sido muito altas em Inglaterra.

Segundo o mesmo jornal, a escola não permitiu esta mudança devido à política de uniforme do colégio.

These male students at ISCA Academy in the UK wore skirts to protest a sexist school uniform rule. These aren't kids. They are real men. pic.twitter.com/Y0jrW0PZmz