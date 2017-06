A polícia recebeu, na passada semana, uma chamada telefónica de uma criança de 11 anos de Lawrence, no estado de Massachussetts, nos EUA, a denunciar que o seu próprio pai traficava droga.

"Acho que o meu pai vende drogas", terá dito o menino durante a chamada, depois de encontrar uma mala no quarto do progenitor com cerca de 200 gramas de heroína, noticia o The Boston Globe.

O material apreendido valia cerca de oito mil euros.