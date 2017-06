As equipas são compostas por elementos do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, da Autoridade Nacional da Proteção Civil, da Segurança Social, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e da autarquia.

"Nestes dias faremos todo o possível para fazer o levantamento exaustivo dos danos físicos e das necessidades de apoio psicológico e social", adiantou hoje, à agência Lusa, a presidente da CCDRC, Ana Abrunhosa.

Os elementos desta equipa estão a percorrer todas as aldeias afetadas pelo fogo, que terá causado 64 mortos e mais de 200 feridos.

Para além disso, a equipa conta ainda com o apoio de um 'drone', de forma a registar, em fotografia, os locais e as casas atingidas pelas chamas.