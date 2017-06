O número de operacionais envolvidos no combate aos incêndios em Pedrógão Grande vai ser reduzido a partir desta noite, informou o comandante operacional, António Ribeiro.

"O incêndio continua numa fase de rescaldo e vigilância ativa em todos os perímetros. Tivemos um dia de trabalho com pequenas reativações, facilmente debeladas", referiu António Ribeiro, durante um 'briefing' no posto de comando instalado em Avelar, no concelho de Ansião, distrito de Leiria.

De acordo com as suas declarações, a Proteção Civil irá retirar pelo menos cerca de 50% dos operacionais, todavia o número exato ainda não está estabelecido.