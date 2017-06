"Na sequência dos contactos que o Ministério da Educação tem vindo a fazer, de forma próxima e contínua, quer com os municípios, quer com os agrupamentos e escolas dos concelhos mais atingidos pela tragédia da região centro, as atividades letivas estão a ser retomadas em Figueiró dos Vinhos, Pampilhosa da Serra e Pedrógão Grande. A partir de segunda-feira também em Castanheira de Pera e Góis as atividades serão restabelecidas", refere o comunicado do Ministério da Educação.

As atividades letivas terão sido suspensas, na sequência dos incêndios, e devem ser totalmente retomadas na segunda-feira.

Em relação aos exames nacionais, o Ministério da Educação voltou a sublinhar que os alunos não vão ser prejudicados por esta interrupção, e vão ser reagendados para novas datas.