Um bombeiro da Corporação de Castanheira de Pera, que ficou gravemente ferido durante o combate às chamas do incêndio de Pedrógão Grande, demorou cerca de dez horas a chegar ao hospital.

O PSD questionou esta quinta-feira o governo sobre o motivo que poderá ter levado a uma demora de dez horas para o internamento do bombeiro ferido no Hospital da Prelada, no Porto.

"O que justificou que um bombeiro ferido desde cerca das 20h00 tenha sido sujeito a uma espera de dez horas até chegar a um hospital?", perguntou esta quinta-feira o PSD dirigindo-se ao Governo.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 236, a chamada "estrada da morte", pelas 20h00 de sábado e só chegou ao hospital da Prelada, no Porto, às 06h00 de domingo, do dia 18, referiram os três deputados do PSD eleitos por Leiria, Teresa Morais, Pedro Pimpão e Margarida Balseiro Lopes.

O bombeiro ainda permanece internado.