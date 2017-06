Rebecca Burger, uma blogger francesa do fitness, bastante reconhecida nas redes sociais, morreu na sequência de uma explosão de um sifão de chantíli.

Ao que tudo indica, o instrumento estaria com defeito fabrico e serve, geralmente, para preparar vários tipos de liquídos, como espumas quentes e frias, molhos, sopas, etc.

O instrumento funciona à base de cargas de óxido nitroso, e na conta pessoal da blogger a família terá confirmado a sua morte , explicando que a tragédia aconteceu na sequência da explosão deste objeto. A publicação mostra a imagem do recipiente, alertando para o perigo deste tipo de instrumentos.

As autoridades francesas abriram uma investigação para averiguar o que terá acontecido, e referiram ainda que esta não é a primeira vez que algo do género acontece em França.

No ano de 2014 ocorreram dois incidentes do mesmo género em paris, com recipientes da mesma marca – Ard’Time – mas no entanto as vítimas sofreram apenas alguns ferimentos.